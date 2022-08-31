Hasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hasım kelimesi dilimize 1000'li yıllarda, Kutagdu Bilig eseriyle gelmiştir. Bu eserde ilk defa "kişi kanı tökme hasım kılma öç" dizesiyle geçmiştir. Hasım kelimesini etimolojik açıdan incelediğimizde, Arapça "ḫṣm" kökünden geldiğini görürüz. Bu kelime de "ḫaṣm" sözcüğünden türemiştir. Zamanla hasmın eş anlamlısı olan başka kelimeler de türemiştir.
Hasım kelimesi TDK'ye göre "düşman" ve "bir oyun, dava veya yarışta karşı taraf." anlamlarını karşılamaktadır. Hasım kelimesiyle hısım kelimesi çok karıştırılır. Hasım kelimesi düşman anlamına gelirken hısım kelimesi akraba anlamına gelir.
Hasım kelimesiyle örnek cümleler:
Hasım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı üçtür.