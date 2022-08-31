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Hasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadilimiz zaman içerisinde pek çok kültürle etkileşime girmiştir. Arapça ve Türkçe arasında da pek çok kelime alışverişi yaşanmıştır. Arapçadan dilimize geçen kelimelerden birisi hasım kelimesidir. Hasım kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Peki, hasım kelimesinin eş anlamı nedir?

Hasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hasım kelimesi dilimize 1000'li yıllarda, Kutagdu Bilig eseriyle gelmiştir. Bu eserde ilk defa "kişi kanı tökme hasım kılma öç" dizesiyle geçmiştir. Hasım kelimesini etimolojik açıdan incelediğimizde, Arapça "ḫṣm" kökünden geldiğini görürüz. Bu kelime de "ḫaṣm" sözcüğünden türemiştir. Zamanla hasmın eş anlamlısı olan başka kelimeler de türemiştir.

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Hasım ne demek?

Hasım kelimesi TDK'ye göre "düşman" ve "bir oyun, dava veya yarışta karşı taraf." anlamlarını karşılamaktadır. Hasım kelimesiyle hısım kelimesi çok karıştırılır. Hasım kelimesi düşman anlamına gelirken hısım kelimesi akraba anlamına gelir.

Hasım kelimesiyle örnek cümleler:

  • Eskiden çok yakındık ama şimdi benim için hasımdan bir farkı yok.
  • Küçük kız, hasmının saçını çekip koşarak oradan uzaklaştı.
  • O dünya tatlısı insanla hasım olmayı aklından bile geçirmemelisin.
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Hasım eş anlamlısı nedir?

Hasım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı üçtür.

  • Düşman
  • Yağı
  • Antagonist

Hasmın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • İnsan düşmanını dostundan daha yakın tutmalıdır.
  • Düşman okullar arasında kavga çıkmıştı.
  • Romandaki genç adam iyiyken, yanında yetiştiği ustasını antagonist karakter olarak görürüz.
  • "Yağı basar, uğru çapar, tek başıma barınamam, ölürüm." - Memduh Şevket Esendal
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