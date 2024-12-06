Çakallarla Dans filminin en unutulmaz sahneleri ve replikleri! İzlemeyenler bile bunları biliyor

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ bu defa yine çok güldürmeye geliyor. Bugün vizyona giren filmdeki en unutulmaz sahneler ve replikler de yeniden gündeme geldi. İşte Çakallarla Dans filmindeki unutulmaz anlar...

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz'ın yer aldığı Çakallarla Dans filminde unutulmaz replikler denilince akıllara; 'Hastasıyız dede', 'Ortaya böyle lak diye', 'Kapım kafana sıkıştı', 'Gari de gari' geliyor.

İŞTE ÇAKALLARLA DANS FİLMİNDEKİ UNUTULMAZ ANLAR:

Timur Acar'ın dillere pelesenk olan 'Hastasıyız Dedeee' sahnesi hafızalardan hiç çıkmadı.

İlker Ayrık'ın canlandırdığı Servet karakteri ve Didem Balçın'ın hayat verdiği Fatma karakterinin aşk dolu sahnelerini izleyemeyenler bile biliyor.

Hakan Bilgin'in canlandırdığı Hüseyin Abi karakterinin Almanya'dan arayan dayı oğlunun Stuttgart tüyosu hiç unutulmayan sahnelerden...

Şevket Çoruh'un hayat verdiği Kayınço Gökhan karakterinin her seferinde paraları son anda başka yerlere kaptırması...

Ve efsane kadronun her seferinde inancını ve neşesini hiç kaybetmeden yaptıkları 'Zilleri Takıp Oynayıverelim Gari' Show hiç ama hiç unutulmadı...

Serinin yedinci halkasında ise, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir'de yaşadıkları maceralar takip edilecek.