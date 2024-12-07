'Çakallarla Dans 7' filminin başarısını yönetmeni Murat Şeker açıkladı! "Serinin en büyük sırrı..."

Çakallarla Dans serisinin yeni filmi vizyona girdi. Serinin 7. sine imza atan filmin yönetmeni Murat Şeker filmin başarısını açıkladı. Filmin sırrının 'Seyirciye içerden seslenmesi, dışardan değil' diyen Şeker, setin 'en'lerini de söyledi.

• Çakallarla Dansın başarısındaki sır nedir?

Çakallarla Dans serisinin en büyük sırrı seyirciye içerden seslenmesi, dışarıdan değil. Kameramızı halkın içine koyuyoruz. Otobüse, trene, sokağa… semti ve semt kültürünü savunan bir proje bizimkisi. O nedenle bu kültürle hemhal olan herkes ile iletişim kuruyor, dokunuyor filmimiz. Ayrıca çok da komik. Hem de dozunda bir taşlama ve hiciv ile mizahın muhalif tarafındaki çizgisinden hiç sapmadı. Bence bu da bir etken.

• Serinin 7.sine imza atmak nasıl bir duygu?

2010 yılında ilk filmi çektiğimizde birisi bana günün birinde Çakallarla Dans’ın yedinci sini çekeceksin dese onun aklından şüphe ederdim ya da kafayı yemiş diye düşünürdüm. Ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmiş oluyor canlı canlı tarihe geçmek Türk sinemasının en uzun soluklu serisine imza atmak gerçekten tarifsiz bir duygu. Gurur verici. Tüm ekibimle bu anlamda gurur duyuyorum. Çok başarılı ve uyumlu bir oyuncu ekibiyle 14 yıldır bu işi sürdürüyoruz aynı zamanda teknik ekipte çok büyük oranda aynı kişilerden oluşuyor ilk filmden biri müzikleri Moğollar grubundan Serhat Ersöz yapıyor dolayısıyla diyebilirim ki bu başarımızdaki iki büyük sır uyum ve devamlılık.

• İzahı olmayan ekonominin mizahı nasıl oluyor?

Çakallarla Dans, topluma tuttuğumuz ironik bir ayna aslında. Biz ilk filmden beri ülkenin sosyal gerçeklerine odaklanarak senaryonuzu yazdık. Toplumun içinden konuyu ele alıyoruz, dışarıdan oryantalist bir bakış açımız yok. Ekonomi de doğal olarak filmimizde yer alıyor. Çakallarla Dans ilk filmdeki fırın sahnesinde 2010 yılında bir ekmek bir liraymış. İkinci film 2012 yılında ve mükellef rakılı bir balıkçı sofrasından 50 lirayla kalkabiliyormuşuz. 2014 yılındaki üçüncü filmde çok önemli bir ameliyat 70.000 TL’ye halloluyormuş. Altıncı film 2022 yılında ve kahvehanelerde çay yeni 10 TL olmuştu. Aslında çakallarla dans memleketin bir izdüşümü. Çakallarla Dans 7 Şevket Çoruh’un canlandırdığı kayınço Gökhan’ın dış sesiyle başlıyor: artık mesele çakallarla dans etmekte değil zamlarla dans edebilmek de.

• Bir röportajda gerçek manada Halk Günü uygulaması Çakallarla Dans 7 ile tekrar olacak dediniz. Olacak mı?

Evet bu konuda sinema salonu sahipleriyle ve dağıtımcılarla bir konsensüs sağladık. Çakallarla Dans bir halk filmi ve halkımıza ulaşmamızın önündeki ekonomik engelleri kaldırmak ve özellikle de emekli ve öğrencilerin sinemaya gitmesi için Filmimizi seyredip gülebilmesi için çarşamba günlerini gerçek manada eskiden olduğu gibi %50 indirimle başlatacağız. Çakallarla Dans 7 gerçek manada %50 indirimli halk günlerinin başlangıcını gerçekleştirmiş olacak. Bugünlerde hepimizin gülmeye çok ihtiyacı var

• Setin enleri

En Çalışkan: Didem Balçın

En çakal: Şevket Çoruh

En rahat: Murat Akkoyunlu

En pratik: Timur Acar

En yaramaz : Toygan Avanoğlu

En sosyal: Didem Balçın

En güzel: Ege Kökenli

En sessiz: Diren Polatoğulları

En titiz: Murat Şeker

En narin: Rojda Demirer