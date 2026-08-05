İpek Filiz Yazıcı ve sevgilisi pozlarıyla gündemde! Ufuk Baydemir dayanamadı

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın evliliği 2025 yılında tek celsede bitti. Sessiz sedasız boşanan ikiliden İpek Filiz Yazıcı antrenör İhsan Taha Torğut ile birlikte olduğunu bir süre sonra duyurdu.

Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak İhsan Taha Torğut'un sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fitness pozlarını paylaşmasıyla ilişkilerini ilk kez kamuoyuna duyurdu. Bu paylaşım ise eski eşin pek hoşuna gitmedi.

Ufuk Beydemir, eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni sevgilisi İhsan Taha Torgut ile yaptığı paylaşımın ardından bir videoya şu yorumu yaptı:

“Attan inip eşeğe binen ex için de bir video gelir mi?”

Bu paylaşım sosyal medyada hızla dolaşıma girdi ve tepki çekti. Ufuk Baydemir'e "Ne seviyesiz yorum", "Tam içine sindirememiş erkek yorumu", "Adam çirkinliğin resmini çizdi" yorumları geldi.