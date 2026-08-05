Çağatay Ulusoy'un son halini gören inanamadı! Bodrum'daki görüntüsü TT oldu

Medcezir, Adını Feriha Koydum, Gaddar gibi dizilerden sonra Eşref Rüya ile ekranda boy gösteren ve büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Tatil modunu Bodrum'da açan Çağatay Ulusoy şimdi de son haliyle gündem oldu. Ulusoy'un bir hayranı tarafından görüntülendiği kare kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Hayranı, Türkbükü'nde karşılaştığı ünlü oyuncuyla hatıra karesi çekildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok konuşuldu.

Geçmişte kaslı vücuduyla beğeni kazanan oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, Türk sinema ve dizi oyunculuğu alanında kendini kanıtlamış, geniş bir hayran kitlesine sahip bir isimdir. 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Ulusoy, Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yere sahiptir. Çağatay Ulusoy, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Su Ürünleri bölümüne kaydoldu. Ancak oyunculuk kariyerine adım atınca eğitimine ara verdi. Daha sonra ABD'de oyunculuk eğitimi aldı.

Çağatay Ulusoy, modellik kariyerine 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adım attı ve bu yarışmayı kazandı. Ardından oyunculuk kariyerine başladı ve ilk büyük çıkışını "Adını Feriha Koydum" dizisiyle yaptı. Bu dizi, Ulusoy'un geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.