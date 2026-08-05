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Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Son hali gündem oldu

Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de sessiz sedasız evlendi. Kaya'nın evliliği büyük ses getirirken şimdi de son hali gündem oldu.

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

"Konuşanlar" programıyla fenomen haline gelen komedyen Hasan Can Kaya bir süredir özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Hasan Can Kaya ya evlilik yaradı! Son hali gündem oldu 1

Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile haziran ayında sessiz sedasız evlendi. Kaya'nın evliliği büyük ses getirirken şimdi de son hali gündem oldu.

Hasan Can Kaya ya evlilik yaradı! Son hali gündem oldu 2

Hasan Can Kaya'nın yayınladığı son videoda fiziksel değişimi dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan ünlü komedyen paylaşımına; 'ilk 2 sezondaki kiloma geri döndüm evet' ifadelerini not düştü.

Hasan Can Kaya ya evlilik yaradı! Son hali gündem oldu 3

Hasan Can Kaya'ya sosyal medyada; 'Evlilik yaramış', 'Çok iyi görünüyor', 'Kilo vermek iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Hasan Can Kaya ya evlilik yaradı! Son hali gündem oldu 4

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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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