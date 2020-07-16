Çakın’ın Kıbrıs fotoğrafları gazilerin albümünde

Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından hazırlanan ‘Fotoğraflarla Kıbrıs Barış Harekatı’ başlıklı fotoğraf albümünde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından gazeteci Kurtar Çakın’ın da fotoğrafları yer aldı.

312 sayfalık albümde Çakın’ın döneme damgasını vuran savaş fotoğrafları ile Muratağa ile Atlılar köylerindeki katliam karelerine de yer verildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan, basılan albümün Ankara’da ve Türkiye’nin genelinde yer alan tüm kamu ve kuruluşlarına dağıtıldığını, gelecek nesillerin savaşı unutmaması için albümün oldukça değerli olduğunu söyledi.

1974 yılındaki harekatta adada 45 gün görev yapan gazeteci Kurtar Çakın, “Açtığım onlarca serginin ardından tarafımdan istenilen fotoğraf karelerimin albümde de yer alması gurur kaynağıdır” dedi.

Albümde ayrıca harekatta görev yapan bir başka gazeteci Ergin Konuksever’in de fotoğrafları yer aldı.



