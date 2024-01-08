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Çakmakla oynarken evi yakan çocuk 16 komşunun zehirlenmesine neden oldu

08.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bir apartmanın 2’nci katında çakmakla oynayan çocuğun neden olduğu yangında, binada mahsur kalarak dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan 16 kişi hastaneye sevk edildi.

Çakmakla oynarken evi yakan çocuk 16 komşunun zehirlenmesine neden oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2’nci katında bulunan dairedeki çocuk, çakmak ile oynarken yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Apartmanın 2’nci katında çıkan yangın sonrası üst katlarda bulunan 3 dairede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.
Hafif şekilde dumandan etkilenen 16 apartman sakini, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

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