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Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

İHA İHA
02.07.2024 10:18
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Karaman’da çakmakla oynayan çocuk teras katında yangın çıkardı.

Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

Yangın, Hacıcelal Mahallesi 581. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın teras katında çıktı. İddiaya göre, Ömer isimli küçük çocuk teras katında çakmakla oynarken örtüleri tutuşturdu. Teras kattan alevlerin yükseldiğini gören komşular apartman sakinlerini uyararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangını bina sakinleri itfaiye gelmeden müdahale ederek büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangının söndürüldüğünün söylenmesi üzerine adresten ayrıldı. Yangında teras katında küçük çaplı hasar oluştu.

“MANGAL YAPIYORLAR SANDIM”

Karşı apartmanda oturan ve yangını fark eden Durmuş Gümüş, “Teras katta otururken karşı apartmanın teras katından alev yükseldiğini gördüm. Önce mangal yapıyorlar sandım sonradan alevler artınca yangın çıktığını anladım. Büyük oğluma haber ettim koştu hemen zile bastı ve apartman sakinlerine haber verdi. Apartmandakiler hep birlikte yangını itfaiye gelene kadar hortumla söndürdüler. Ufak bir çocuk çakmakla oynarken yangın çıkarmış” dedi.

Express


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