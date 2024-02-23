YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. ÇAKÜ, Avrupa Üniversiteler Birliğine üyelik başvurusunda bulundu

ÇAKÜ, Avrupa Üniversiteler Birliğine üyelik başvurusunda bulundu

AA AA
23.02.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) Avrupa Üniversiteler Birliğine üyelik başvurusunun imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Üniversiteleri Birliği (European University Association-EUA) adaylık başvurusunun tamamladığı belirtildi.

ÇAKÜ'nün günümüz şartlarına uygun araştırma projelerinde yer alarak ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Üniversitemiz, 49 Avrupa ülkesinde 800'den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörlerin konferanslarını temsil eden Avrupa Üniversiteler Birliğine, bireysel tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Üniversiteleri Birliği, Bologna sürecinde ve yükseköğretim, araştırma ve yenilik konusundaki AB politikalarını etkilemede çok önemli rol oynamaktadır. Avrupa Üniversiteler Birliğinin yükseköğretimde gelecekte odaklanacağı tematik öncelikler ve çalışmalar; eğitim ve öğretimde dijitalleşme, genç mezunların istihdamı, kaynaklara açık erişim sistemi olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türk üniversiteleri arasında bireysel tam üyelik sahibi olan 39 üniversite bulunduğuna dikkati çekti.

Birliğe dahil olarak proje, etkinlik ve diğer karşılıklı öğrenme faaliyetlerinde kurumlar ile en iyi uygulamaları üniversiteye kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiftçi, "Avrupa Üniversiteler Birliğinin ve üniversitemizin araştırma ve geliştirme, kalite güvencesi, sürdürülebilir kalkınma gibi ortak hedeflerinin olması, bizi bu birlikteliği yapmayı cesaretlendirdi. Üniversitemizin misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman yangınlarında zarar gören üreticilere 9 bin zeytin fidanı dağıtıldıOrman yangınlarında zarar gören üreticilere 9 bin zeytin fidanı dağıtıldı
Erzurum’da 645 paket kaçak sigara yakalandıErzurum’da 645 paket kaçak sigara yakalandı
İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması Menteşe’de düzenlendiİstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması Menteşe’de düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Çankırı çakü

Çankırı Namaz Vakitleri 23 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
13:04
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Çankırı Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Cuma

Akif eczanesi
Atkaracalar
Çankiri eczanesi
Merkez
Saygi eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Kursunlu
Eda eczanesi
Yaprakli
Eldivan eczanesi
Eldivan
Ilgaz eczanesi
Ilgaz
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.