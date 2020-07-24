ÇAKÜ öğrencileri için Kovid-19 tedbirleri altında randevulu mezuniyet töreni

Mezuniyetin bir kere yaşanabileceğine işaret eden Özcan, "Mezuniyet töreni öğrencilik hayatının bittiği tatlı bir andır. Bunu öğrenci bir ömür boyu yaşatmak ister. Fakat pandemiden dolayı mezuniyet törenleri yapılamamaktadır." dedi.

Üniversite olarak öğrencilerin ömür boyu unutamayacakları anı yaşatmak istediklerini dile getiren Özcan, "Randevu usulü ile öğrencileri buraya aldık. Platformumuzda birlikte fotoğraf çekilmelerine fırsat verildi. Bu sembolik bir diploma töreni de oluyor. Bu şartlar altında bir mezuniyet töreni nasıl yapılır bunu da göstermiş olduk." diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal mesafeli mezuniyet törenine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Özcan, bu yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin mezun olacağını sözlerine ekledi.

Sosyal mesafeli mezuniyet törenine katılmak için Tokat'tan gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu Feyzanur Kurt da kendilerine böyle bir imkan tanındığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversite hayatı boyunca güzel anılar biriktirdiğini aktaran Kurt, "Ben eminim ki benim gibi bütün arkadaşlar, üniversitedeki öğrenciler hep bunu bekliyordu. Rektörümüz kırmadı bizi, özel hizmet gibi bir şey oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben bu tören için Tokat'tan 8 saatlik yoldan geliyorum. Rektörümüz böyle bir şey hazırlamışken gelmemek olmaz diye düşündüm. Hem kendi başarımı hem de okulumuzun hizmetini boşa çıkarmamak için katılım sağladım." ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerden Seda Aydoğmuş ise her üniversitenin böyle bir organizasyon yapmadığını, kendileri için özel olarak mezuniyet töreni düzenlendiği için mutlu olduklarını kaydetti.

