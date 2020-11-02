Çal Belediyesi Başkanı Fethi Akcan; “Baklan Ovası’ndan bereket fışkıracak”

Türkiye’nin en önemli ovaları arasında gösterilen Baklan Ovası’nda 40 bin 254 hektar alanın basınçlı su ile sulanması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde talimat verdi. Bunun üzerine ovadaki arazinin en büyük kısmına sahip olan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “DSİ Bölge Müdürlüğü, projenin 22 ay içinde hazır olacak ve 2023 yılından sonra Baklan Ovası’ndan bereket fışkıracak” dedi.

Çal, Çivril ve Baklan ilçelerinin arazisi içinde yer alan Baklan Ovası’nda son yıllarda susuzluk çekiliyor. Çiftçiler ürünlerini zamanında sulayamıyor. Vahşi sulama nedeniyle barajın suları tükeniyor ama yine de su ovaya yetmiyor. Yağışların azalmasıyla birlikte Işıklı Barajı’nda sular daha çekilmiş durumda. Açık sulama sistemi denilen vahşi sulama sisteminden vazgeçilip, basınçlı sulama sistemine geçilmesi için yıllardır gerekli mercilere görüş bildirdiklerini, ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını söyleyen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Baklan Ovası’ndaki 40 bin 254 hektar alanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli talimat verdikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü çalışmaları başlattı. Müdürlük, projenin 22 ay gibi bir sürede tamamlanacağını söyledi. Proje tamamlanıp ardından tesisat döşendiğinde Baklan Ovası’ndan bereket fışkıracak. 2023’ten sonra bölgemiz tarımı büyük gelişme kat edecek. Çiftçiler daha çok kazanacak ve zamanında sulama yapacak. Ayrıca, vahşi sulama olmayacağı için su kaçağı olmayıp, su tasarrufu sağlanacak” diye konuştu.

