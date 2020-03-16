YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çaldığı çaylar ve bilgisayarla yakalandı

Çaldığı çaylar ve bilgisayarla yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 16.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde 9 paket cay ve elektronik malzemeler ele geçirildi.Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle’de meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde 9 paket cay ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen M.K’yi (35) adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 9 paket çay ve 1 adet dizüstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli M.K’nin çayları çaldığı iddiasını reddettiği öğrenildi. M.K’nin evinde bulunan çay paketleriyle ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.

Çaldığı çaylar ve bilgisayarla yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
13:22
İkindi
16:45
Akşam
19:23
Yatsı
20:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Kaynar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da metruk binada yangın

Aydın’da metruk binada yangın

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.