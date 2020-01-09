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  4. Çaldığı deterjanları taksiyle taşırken yakalandı

Çaldığı deterjanları taksiyle taşırken yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Çaldığı deterjanları taksiyle taşırken yakalandı

Çaldığı deterjanları taksiyle taşırken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerinden çaldığı deterjanları taksiyle taşıyan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, fazla yük taşıyan bir taksiyi durdurdu.

Ekip, yaptığı incelemede takside bulunan şüpheli Ö.Y'nin deterjanları bir iş yerinden çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan Ö.Y'nin, 9 Aralık 2019'da Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki tırdan gerçekleşen hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Çaldığı deterjanları taksiyle taşırken yakalandı

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Gaziantep Hırsızlık Taksi temizlik malzemesi

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