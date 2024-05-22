YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

İHA İHA
22.05.2024 07:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da çaldığı motosikletle giderken "dur" ihtarına uymayan şüpheli ile polisin kovalamacası kameralara yansıdı.

Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alınırken motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Olay gece yarısı Hassas Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi şüpheli olarak gördüğü bir motosiklet sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken polis ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin şahsın kaçtığını telsizden anons etmesi üzerine şüphelinin kaçtığı bölge abluka altına alındı. Kameralara da yansıyan kovalamacada şüpheli kaçtığı motosikletle birlikte Nakkaş Mahallesi 2817 Sokak’ta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan motosiklet sürücüsü Y.E.G. (18) gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken yapılan sorgulamasında daha önceden de 2 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şasenin kazınmış olduğunu tespit ederken motosikletin tescilinin bulunmadığı ve çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet incelemelerin ardından çekici marifeti ile otoparka çektirilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldüCinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü
Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandıKocaeli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandıBursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 22 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:20
Öğle
12:46
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:36
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.