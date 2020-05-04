Çaldığı ziynet eşyasının satışından elde ettiği parayı caddede dağıtırken yakalandı

Kütahya'da bir villadan çaldığı ziynet eşyasının bir kısmını satan ve elde ettiği parayı caddede karşılaştığı kişilere dağıtan şüpheli tutuklandı.

Sebilerenler Caddesi'nde devriye görevini yerine getiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişinin karşılaştığı vatandaşlara para dağıttığını gördü.

Hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kimlik sorgusu yapılan kişinin, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.T. (33) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar ziynet eşyası ile 10 bin lira para bulundu.

Şüphelinin Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir villadan çaldığı yaklaşık 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bir kısmını sattığı, elde ettiği paranın büyük kısmını caddede karşılaştığı kişilere dağıttığı belirlendi.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

