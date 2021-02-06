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Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları buzdan arındırıyor

06.02.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Van’ın Çaldıran Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek, cadde ve sokakları buz kütlelerinden arındırıyor.İlçede aralıksız yağan kar yağışının ardından çarşı merkezinde biriken karları temizleyen belediye ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasını fırsata dönüştürerek, kaldırımlardaki buz kütlelerini temizliyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek, cadde ve sokakları buz kütlelerinden arındırıyor.
İlçede aralıksız yağan kar yağışının ardından çarşı merkezinde biriken karları temizleyen belediye ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasını fırsata dönüştürerek, kaldırımlardaki buz kütlelerini temizliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların rahat ve çalışmaya müsait olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Son bir ayda ilçemizde ciddi anlamda kar yağışı yaşandı. Belediyemizin karla mücadele ekipleri tarafından geceli gündüzlü başlatılan çalışmalar neticesinde halkımızın sıkıntı yaşamaması için kapanan yollarımız açılmıştı. Yağış ve soğuk hava nedeniyle kaldırım ve ara sokaklarda buzlanmalar meydana gelmişti. Bizlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı hafta sonunda kaldırım ve ara sokaklarımızı buz kütlelerinden arındırıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda araçların ve trafiğin olmayışı çalışmaların daha sağlıklı yürümesini sağlıyor. Bizler de belediye olarak esnaf ve halkımızın daha temiz bir ortamda yaşaması için elimizden gelen tüm çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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