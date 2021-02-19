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Çaldıran Belediyesi mahsur kalanların imdadına yetişiyor

19.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Van’ın Çaldıran Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı mahsur kalan sürücü ve yolcuların imdadına yetişmeye devam ediyor.İki gündür etkili olan kar yağışından dolayı kırsal mahalle yollarında mahsur kalan yolcu ve hasta taşıyan sürücülerin yardımına Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı mahsur kalan sürücü ve yolcuların imdadına yetişmeye devam ediyor.
İki gündür etkili olan kar yağışından dolayı kırsal mahalle yollarında mahsur kalan yolcu ve hasta taşıyan sürücülerin yardımına Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Yollarda oluşan buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan araçlar da belediyeye ait iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Özellikle yağışlı havalarda günde onlarca hasta ve yolcu taşıyan sürücülere yardım ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz kar yağışının etkili olduğu bir yerdir. 7 ay kadar karla mücadele ediyoruz. Özellikle yağışlı havalarda yollarda mahsur kalan çok sayıda araç bulunuyor. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtaramadıkları zamanlar belediyemizden yardım talebinde bulunuyorlar. 7 gün 24 saat hizmet veren karla mücadele ekiplerimiz, anında olay yerine giderek mahsur kalan araçları kurtarıyor. Kış boyunca ayda onlarca sürücü kurtarılarak seyahatlerine devam etmeleri konusunda katkı sağlıyoruz” dedi.
Yolda mahsur kalan araç sahipleri ise özellikle kar yağışının olduğu günlerde yoldan çıkan araçları kendi imkanlarıyla kurtaramadıklarını belirterek, “Zor anlarımızda 7/24 hizmet veren Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekiplerini arıyoruz. Kısa sürede yardımımıza gelerek iş makineleriyle araçlarımızı kurtarıyorlar. Allah yetkililerden razı olsun” dediler.

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