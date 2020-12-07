Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ilçede stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aplikasyon çalışmalarından sonra Karadulda Mahallesi’nin Tekkesuyu mezrasında 2 bin 300 metrelik stabilize yol çalışmasını tamamladı. Tekkesuyu mezrasının kullanıma elverişli olmayan sokaklarında stabilize yol çalışmasını tamamyalan belediye ekipleri, kış mevsiminde çamurdan yaz mevsiminde de tozdan halkı kurtardı. Gelecek yaz sezonunda stabilize yolların tamamını kilitli parke taşlarıyla süsleneceklerini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz Karadulda Mahallesi’ne bağlı Tekkesuyu mezrasındaki sokaklar zaman aşımına uğrayarak kullanılamaz hale gelmişti. Burada ikamet eden vatandaşlarımız sıkıntı yaşamaktaydılar. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından mahalle aralarında stabilize yol yapımına başladık. Kullanılamayan yollar yağışlı havalarda çamur deryasına dönüşüyordu. Burada yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 300 metrelik stabilize çalışmasını tamamladık. İlçemizin birçok kırsal mahallesinde tamamlanan ve yapımı devam eden stabilize yol çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu yollarımızı karlar yağmadan tamamlayarak gelecek yaz sezonunda bordürlü kilitli parke taşıyla süsleyerek halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

