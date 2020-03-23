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Caleb Ekuban için transfer anketi yaptılar

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

İskoç temsilcisi Rangers, Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırmıştı.

Caleb Ekuban için transfer anketi yaptılar

İskoç temsilcisi Rangers'ın Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı iddia edilmiş ve resmi teklif yapacağı yazılmıştı. Ancak İskoç basınında yapılan bir anket Rangers'ı şaşırttı

"Ekuban'ı ister misiniz?" sorusuna Rangers taraftarlarının yüzde 53'ü Hayır dedi. Evet diyenler de yüzde 47 oldu

26 yaşındaki Ekuban bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 3 gol 3 asistle oynadı.


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