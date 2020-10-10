Çalınan hayvanları jandarma buldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otlaması için araziye bırakılan hayvanı çalan bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçesi Bogaziçi Mahallesinde oturan Kadir Eyrılmaz isimli vatanda, iki adet büyükbaş hayvanının otlaması için araziye bıraktı. Hayvanlar akşam eve gelmeyince bir gün sonra Jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Yakabağ Mahallesine hayvancılık yapan bir vatandaşın kayıp hayvanlara benzer iki büyükbaş hayvan aldığı bilgisine ulaşıldı. Hayvanları satın alan vatandaş ile yapılan görüşmede hayvanları Antalya Kaş ilçesi Kınık ilçesinden O.K. isimli şahıstan 9 bin TL’ye satın aldığı, paranın 5 bin TL’sini peşin verdiğini, 4 bin TL’sini daha sonra vereceğini açıkladı.

Jandarma tarafından A.K. isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada O.K.’nin daha önce hırsızlıktan sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. O.K. isimli şahsa kalan 4 bin TL’nin verilmesi için geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan iki büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

