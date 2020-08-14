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Çalıntı motosikletle kaza yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 14.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çalıntı motosikletle kaza yapan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza saat 09.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çalıntı motosikletle kaza yapan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek G. yönetimindeki 09 L 3705 plakalı motosiklet Yüksel Yalova Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yaralı kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Plakayı sorgulayan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri, 09 L 3705 plakalı motosikletin kırmızı renkli başka bir motosiklete ait olduğunu tespit etti. Şase ve motor numarasını sorgulayan ekipler kaza yapan motosikletin plakasının 09 BB 849 olduğu ve Temmuz ayında çalındığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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