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Çalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi İnegöl’de son buldu

28.11.2023 07:00 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinden aldığı 40 yolcuyla Ankara’ya Anıtkabir ziyaretine gitmek üzere yola çıkan çalıntı tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı.

Çalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi İnegöl’de son buldu

Olay, İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, bindikleri otobüsle Ankara’ya gitmek üzere yola çıktılar. Sürücü Alper I. yönetimindeki 16 ASY 658 plakalı tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine ilçe girişinde durduruldu. Yapılan incelemede otobüsün Van ilinden yaklaşık bir hafta önce çalındığı ortaya çıktı.

YOLCULAR İNDİRİLDİ, OTOBÜS ÇEKİLDİ

Daha da mağdur olmamaları için otobüsteki yolcular, İnegöl şehirlerarası otobüs terminalinde indirildi. Çalıntı otobüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcular ise başka bir otobüsle evlerine döndü.
Diğer yandan, mağdur yolculardan Mehmet Türk, “Bunca zamandır bu otobüs nasıl trafikte kaldı? Anıtkabir’e ziyarete gidelim dedik onu da beceremedik” ifadelerini kullandı.

Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı, Ankara’ya Anıtkabir’e ziyarete gidiyorduk" dedi.

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