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Çalışan deneyimini merkeze alan Aksigorta, globale yetenek transfer ediyor

05.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta ve Agesa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül: - "Bugün uygulamaya aldığımız dönüşüm programımız Agiland ile hem çalışanlarımızın teknik yetkinliklerini geliştiriyor hem de bunun şirket kültürü haline gelmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla hareket eden Aksigorta, çalışanı merkeze alan uygulamalarıyla yeteneklere hem ev sahipliği yapıyor hem de Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortağı Ageas ile onlara globalde çalışma deneyimi sunuyor.

Aksigorta açıklamasına göre, salgın sürecinde uygulamaya aldığı uzaktan çalışma sistemini, kalıcı hibrit model haline getirerek çalışma kültüründe iddialı bir değişime giden Aksigorta, işin geleceğine bugünden yatırım yaparak, geleneksel hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırıp, organizasyon yapısını çevik dönüşümle güçlendirmeye devam ediyor.

İşe alımdan kariyer gelişimine, performans yönetiminden eğitim-gelişim fırsatlarına kadar tüm İnsan Kaynakları (İK) uygulamalarında sürekli gelişim ilkesiyle hareket eden Aksigorta, vizyoner çalışmalarıyla en iyi işveren markası olma ayrıcalığını sürdürüyor. Çalışanlarına yeni yüzyılın yetkinliklerini kazandırmaya ve onların birer ‘en değerli yeteneğe’ dönüşmesi konusunda katkı sunan Aksigorta, bir yandan genç yetenekleri şirkete ve sektöre kazandırırken, bir yandan da yetiştirdiği, gelişimine katkıda bulunduğu yetenekleri globale transfer ediyor.

Organizasyon yapısını çevik dönüşümle güçlendiren şirket, çalışanı merkeze alan uygulamalarıyla yeteneklere hem ev sahipliği yapıyor hem de Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortağı Ageas ile onlara globalde çalışma deneyimi sunuyor.

- "Çevik dönüşüme anlayış değişikliği olarak bakıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aksigorta ve Agesa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, dünyada olduğu gibi Aksigorta’da da çevik dönüşümün yıllar önce bilgi teknoloji ekiplerinde başladığını, bugün ise tüm şirketin kültürü haline geldiğini dile getirdi.

Yüzgül, "Biz bugün çevik dönüşüme bir anlayış değişikliği olarak bakıyoruz. Bugün sigortacılık hem içinde önemli bir ihtiyacı arındıran hem de finansal araç olarak görülen bir sektör. Geleneksel metotlarla devam etmek yerine, tabuları ve hiyerarşinin getirdiği engelleri yıkarak, yerine herkesin söz hakkına sahip olduğu, geleceğin sigortacılığını inşa eden, sonuç odaklı çevik ekiplerden oluşan bir çalışanlar gurubu oluşturmak istiyoruz. Bu dönüşüm de bizim bu anlayışımızın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil çalışma hedefleri arasında, çalışanlara yeni yetkinlikler kazandırmak olduğunu belirten Yüzgül, kendini geliştirme, sonuç odaklılık ve işbirliği üzerine kurulu bu çevik dönüşümün, yenilik, cesaret ve dayanıklılık olmak üzere üç önemli sac ayağı olduğunu kaydederek, "Bugün uygulamaya aldığımız dönüşüm programımız Agiland ile hem çalışanlarımızın teknik yetkinliklerini geliştiriyor hem de bunun şirket kültürü haline gelmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksigorta’nın 60 yıllık tecrübesiyle adeta bir okul işlevi de gördüğünü belirten Burak Yüzgül, "Bir yandan genç yetenekleri bünyemize alıp geliştirirken, aynı zamanda çalışanlarımızın gelişimlerini daha da üst seviyelere çıkarmaları için yurt dışında da iş imkanı sağlıyoruz. Belirli başarı kriterlerini sağlayan çalışanlarımıza Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortağı Ageas’ta istihdamın önünü açarak onlara yurt dışı deneyimi sağlıyoruz." bilgilerini verdi.

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