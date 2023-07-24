Çalışanları tarafından darp edilmişti! Danilo Zanna İtalya'ya gidiyor

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna geçtiğimiz günlerde restoranının önünde işten çıkarıldıkları öğrenilen iki çalışanının saldırısına uğradı.

Snob Magazin'in sorularını yanıtlayan Zanna, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman şiddete karşıyım fakat böyle kötü bir olay yaşandı. Gereken şikayetleri yaptım." dedi.

İTALYA'YA GİDİYOR

"İşimize engel olmasına asla izin vermem. Her zaman işimin başındayım abiciğim" diyen Zanna tatil planı sorularına ise, "Aileyi çok özledim, o yüzden İtalya'ya gideceğim" yanıtını verdi.



