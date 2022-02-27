Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar "Alo 170" ile çözüldü

ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma hayatıyla ilgili sorunlara çözüm amacıyla kurulan iletişim hattı Alo 170'e geçen yıl 20 milyondan fazla çağrı geldi, bu çağrıların yüzde 93'ü ilk aramada telefonla çözüldü.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilerek çözümüne aracılık ediyor.

Alo 170 iletişim hattı üzerinden, 2018'de 16 milyon 204 bin, 2019'da 14 milyon 671 bin, 2020'de ise 19 milyon 186 bin aramaya cevap verildi.

Çağrı merkezi geçen yıl 20 milyon 235 bin 123 kez arandı.

Kurulduğu 2010'dan bugüne kadar 140 milyondan fazla çağrı gelen merkezde, toplam 435 milyon dakikayı aşkın görüşme gerçekleştirildi.

- En çok rapor ücreti soruldu

Geçen yıl gelen çağrılar arasında ilk sırada rapor ücreti yer alırken, bunu sırasıyla hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri gibi konular izledi.

Alo 170'e gelen çağrıların yüzde 93'ü ilk aramada telefonla, yüzde 7'si ise "ihbar-şikayet ve denetime sevk"le, ilgili birimlere yönlendirilerek çözüldü.

- İşitme engellilere işaret dilinde hizmet

Karaman'da 2010 yılındaki ilk çağrı merkeziyle faaliyetlerine başlayan Alo 170, bugün Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Muş, Elazığ ve Zonguldak'taki çağrı merkezleriyle hizmet veriyor.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezine "170" numarasını aramadan canlı destek (web chat) yoluyla "www.alo170.gov.tr", "www.sgk.gov.tr", "www.csgb.gov.tr", "www.iskur.gov.tr", "www.myk.gov.tr" resmi internet sitelerinden ve Alo 170 mobil uygulamasından ulaşılıyor.

Ayrıca, "0850 222 7 170" numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla da işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde de hizmet veriliyor.

