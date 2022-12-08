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Çalışmak için Antalya’ya geldi, arkadaşlarını beklerken hayatını kaybetti

08.12.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da arkadaşlarının yanına çalışmaya gelen inşaat ustası kaldırımda beklediği sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşadı.

Çalışmak için Antalya’ya geldi, arkadaşlarını beklerken hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Teoamanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan inşaat ustası Sadık Işıklı (57) akşam saatlerinde otobüse binerek inşaatta çalışmak için Antalya’da bulunan arkadaşlarının yanına geldi. Arkadaşları ile cadde üzerinde buluşmak için kaldırım üzerinde bekleyen adam bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Işıklı’nın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen inşaat ustasının arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Cenaze polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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