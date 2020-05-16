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Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu'na geçmiş olsun ziyareti

ADANA HABERLERİ  | 16.05.2020 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Yüreğir Kaymakamlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetinin bir grup tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, bir grup tarafından yardım dağıtımı çalışmaları engellenmek istenen Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Yüreğir Kaymakamlığına giden Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubunu'nu ziyaret ederek çiçek verdi.

Görevlilere iki gün önce yardım dağıtımının engellenmesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Ay, daha sonra Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'le bir süre görüştü.

Ay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını söyledi.

Konunun yargıya intikal ettiğini anımsatan Ay, olayın 4 şüphelisinin bulunduğunu, bunlarla ilgili tahkikatın devam ettiğini dile getirdi.

Şüphelilerden üçünün savcılıktan, birinin de sorgu hakimliğinden serbest bırakılmasının suçsuz oldukları anlamına gelmediğini aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Tahkikat, hukuki süreç devam ediyor. Burada 92 mağdur var, bu mağdurlardan biri Kaymakamımızın kendi şahsıdır, bir diğeri de polis memuru arkadaştır. Biz bunların takibini hukuk çerçevesinde yapacağız. Salgınla mücadele döneminde ülkede bir seferberlik hali varken, Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse yapılan her iyiliği, yapılan her hayırlı işi sabote etmek için bir çalışma içerisinde. Bu insanlar gece gündüz vatandaşımızın derdiyle dertlenip sorunlarını çözmek için mücadele sergiliyorlar. Onları korumamız lazım. Bu yapılan zorbalığı, eşkiyalığı vatandaşlarımız kabul etmez. Biz bu konunun hukuk çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız."

Ay, olayla ilgili CHP'li yetkililerden özür dilenmesini beklerken, CHP İl Başkanının zorbalığı savunur halde açıklamalarda bulunduğunu, bunun kaygı ve üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Eleştirilerini sürdüren Ay, "Maalesef CHP Gençlik Kolları Başkanı, Kaymakamımıza, emniyet teşkilatımıza saldırmak suretiyle zorbalık sergiliyor. Bunu asla kabul etmiyoruz, bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu saldırıyı lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.

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