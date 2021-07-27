Cam Tavanlar dizisi final yapıyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka'dan Cam Tavanlar'a veda mesajları

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi için final kararı alındı. Haziran ayında yaz dizisi olarak ekrana gelmeye başlayan, romantik komedi türündeki Cam Tavanlar reytinglerde istenilen sonuçları alamadı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka'nın farklı bir rolle izleyiciyle buluştuğu dizi, 8. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümü 4 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

"SON SET SABAHIMIZDI"

Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral ile Cem rolünü canlandıran Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaptı. Rol arkadaşı Bensu Soral ile son set gününde çekilen bir kareyi paylaşan Kubilay Aka, "Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni" notunu yazdı.

"HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral ise Instagram'dan yaptığı veda paylaşımında "Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika.

Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çoooook seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor.

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.



