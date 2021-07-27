MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Cam Tavanlar dizisi final yapıyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka'dan Cam Tavanlar'a veda mesajları

Cam Tavanlar dizisi final yapıyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka'dan Cam Tavanlar'a veda mesajları

27.07.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı ve Haziran ayında ekranlara gelmeye başlayan Cam Tavanlar dizisi erken final yapıyor. Çekimleri tamamlanan dizinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Bensu Soral, sosyal medya hesaplarından hayranlarına veda mesajları paylaştı.

Cam Tavanlar dizisi final yapıyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka'dan Cam Tavanlar'a veda mesajları

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi için final kararı alındı. Haziran ayında yaz dizisi olarak ekrana gelmeye başlayan, romantik komedi türündeki Cam Tavanlar reytinglerde istenilen sonuçları alamadı.

Cam Tavanlar (1)1

Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka'nın farklı bir rolle izleyiciyle buluştuğu dizi, 8. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümü 4 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Cam Tavanlar (3)

"SON SET SABAHIMIZDI"

Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral ile Cem rolünü canlandıran Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaptı. Rol arkadaşı Bensu Soral ile son set gününde çekilen bir kareyi paylaşan Kubilay Aka, "Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni" notunu yazdı.

kubilay

"HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral ise Instagram'dan yaptığı veda paylaşımında "Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika.
Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çoooook seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

bensu1

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor.

Cam Tavanlar (2)

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

Cam Tavanlar (5)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı, eski sevgilisinin kapısına dayanıp...Ünlü şarkıcı, eski sevgilisinin kapısına dayanıp...
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Netflix en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladıNetflix en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Cam Tavanlar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.