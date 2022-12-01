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Çamaşır makinesinden yangın çıktı

01.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çamaşır makinesinden yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi’nde bir binanın ikinci katındaki ikamette yangın başladı. Ev sahibinin evde bulunmadığı saatte çamaşır makinesinden başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında çamaşır makinesi ve banyonun yanı sıra 2 ayrı odadaki eşyaların zarar gördüğü bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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yangın Bodrum

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