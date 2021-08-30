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Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Camdaki Kız’ın yeni sezonunun başlama tarihi

30.08.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni sezonundan ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Camdaki Kız yeni bölümü 9 Eylül perşembe günü ekranlarda olacak.

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonundan beklenen ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız dizisi, 9 Eylül Perşembe akşamı kaldığı yerden devam edecek.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde merakla beklenen karakterlerden biri olan Hayri rolünü Cihangir Ceyhan’ın canlandıracağı konuşuluyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Camdaki Kız Yeni Sezon Fragmanı yayında! Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatın içine giriyor! Nalan ile Sedat’ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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