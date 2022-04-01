MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız 37. son bölüm final sahnesi! Feride, kızı Nalan ile Hayri'yi böyle yakaladı

Camdaki Kız 37. son bölüm final sahnesi! Feride, kızı Nalan ile Hayri'yi böyle yakaladı

01.04.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 37. son bölümüyle ekranlara geldi. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'a Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vurdu. Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hoşlanmayan Feride, kızının peşine düştü. Final sahnesinde ise Feride, kızı Nalan'ı Hayri ile yakaladı. Nalan ve Hayri ise karşılarında Feride'yi göründe donup kaldı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 37. yeni bölümüyle 31 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat'tan uzaklaştıkça Hayri'yi kendisine daha yakın bulmaya başladı.

can44

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLDU?

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden artık emindir.

6244088f44539541accbd835
Feride'nin baskılarına karşı duygularını yaşamayan Nalan, Billur'un sorduğu soruya nasıl cevap vereceğini bilemez. Peki Nalan, Hayri'ye aşık mı oldu?
6244088e44539541accbd81b
Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer.
6244088e44539541accbd823
Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride, başarısız olur.
6244088f44539541accbd82f
Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar.
6244088f44539541accbd833
Nalan, babasını kaybettiği günden itibaren son defa yaşadıkları eğlenceli günü unutamıyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkıyor. Feride ise Nalan'a güvenmeyip peşlerine takılıyor. Nalan, bir anda Feride'nin seslenişini duyunca şoke oluyor. Feride, bu kez Nalan'ın canını nasıl yakacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz dizisi 20. yeni bölümden 2. fragman! Pierre'den Aziz ve Efnan ilişkisini alt üst edecek hamleAziz dizisi 20. yeni bölümden 2. fragman! Pierre'den Aziz ve Efnan ilişkisini alt üst edecek hamle
Bruce Willis'ten kötü haber! Efsane aktörün ailesi açıkladıBruce Willis'ten kötü haber! Efsane aktörün ailesi açıkladı
Suriyeli vatandaşa sert sözler! 'Vatanını satan...'Suriyeli vatandaşa sert sözler! 'Vatanını satan...'
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Valilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakın

Valilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakın

İlginizi Çekebilir

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.