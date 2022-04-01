Camdaki Kız 37. son bölüm final sahnesi! Feride, kızı Nalan ile Hayri'yi böyle yakaladı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 37. yeni bölümüyle 31 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat'tan uzaklaştıkça Hayri'yi kendisine daha yakın bulmaya başladı.

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLDU?

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden artık emindir.



Feride'nin baskılarına karşı duygularını yaşamayan Nalan, Billur'un sorduğu soruya nasıl cevap vereceğini bilemez. Peki Nalan, Hayri'ye aşık mı oldu?



Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer.



Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride, başarısız olur.



Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar.



Nalan, babasını kaybettiği günden itibaren son defa yaşadıkları eğlenceli günü unutamıyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkıyor. Feride ise Nalan'a güvenmeyip peşlerine takılıyor. Nalan, bir anda Feride'nin seslenişini duyunca şoke oluyor. Feride, bu kez Nalan'ın canını nasıl yakacak?

