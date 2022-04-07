Camdaki Kız 38. yeni bölüm 2. fragmanı! Feride, Nalan ile yakaladığı Hayri'yi tehdit ediyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 38. yeni bölümüyle 7 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Nalan ve Hayri’nin yakınlaşmasını durdurabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride’ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı’na taşınmaya karar verir.

Pervin’le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir.

Muzo, üzüldüğü bir anda Pera’ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar.

Hayri’nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.



