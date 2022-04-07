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Camdaki Kız 38. yeni bölüm 2. fragmanı! Feride, Nalan ile yakaladığı Hayri'yi tehdit ediyor

07.04.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 38. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Hayri'yi tehdit ediyor. Nalan'a oda cezası veren Feride, Hayri'yi de sıkıştırıyor. Ancak bu durum Nalan'ın Hayri'ye daha fazla yakınlaşmasına sebebiyet veriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 38. yeni bölümüyle 7 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Nalan ve Hayri’nin yakınlaşmasını durdurabilecek mi?

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CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride’ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı’na taşınmaya karar verir.

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Pervin’le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir.

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Muzo, üzüldüğü bir anda Pera’ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar.

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Hayri’nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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