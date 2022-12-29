Camdaki Kız 63. bölüm İZLE tek parça! Kanal D Camdaki Kız 63. bölüm ÖZETİ!

Camdaki Kız bu akşam 63. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız’ın bu akşamki bölümünde yer yerinden oynayacak. Nalan, Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir...

CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

KANAL D CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM ÖZETİ!

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde; Hayri’nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır.

Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan’ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan’la buluşmak ister.

Nalan, Metin’le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir.



