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Camdaki Kız 63. bölüm İZLE tek parça! Kanal D Camdaki Kız 63. bölüm ÖZETİ!

29.12.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam 63. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde fırtınalar kopacak. Geceye Nalan ve Feride arasındaki büyük yüzleşme damga vuracak. Camdaki Kız 63. bölüm özeti ve izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Camdaki Kız 63. bölüm İZLE tek parça! Kanal D Camdaki Kız 63. bölüm ÖZETİ!

Camdaki Kız bu akşam 63. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız’ın bu akşamki bölümünde yer yerinden oynayacak. Nalan, Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir...

CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

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KANAL D CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM ÖZETİ!

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde; Hayri’nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır.

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Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan’ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan’la buluşmak ister.

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Nalan, Metin’le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir.

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