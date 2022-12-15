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Camdaki Kız Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrıldı mı?

15.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da üzen ayrılık haberi geldi. OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin 61. bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacağı daha önce duyurulmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin diziden ayrılması bekleniyor. Peki, Camdaki Kız Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrıldı mı? İşte tüm merak edilenler...

Camdaki Kız Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrıldı mı?

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız bu akşam 61. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Cana karakterinin projeye veda etmesi bekleniyor. Camdaki Kız Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrıldı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Camdaki Kız Cana

CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız 61. bölüm fragmanına Sedat'ın 'ölmüşler' sözleri damga vurdu. Projeden ayrılacağı daha önce duyulan Hande Ataizi'nin bu sayede diziden nasıl çıktığı öğrenildi.

Dizide Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana’nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi’nin de hikâyesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

hande ataizi

CAMDAKİ KIZ'IN CANA'SI HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan “Mum Kokulu Kadınlar” ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Hande Ataizi, Cam Davran’la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002’ de manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat ile bilinen “İki Kere Kiki” programı oldu.

Magazin gündeminde birçok olay ile gündeme gelen Hande Ataizi’nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri de, yeni yaptırdığı estetikli burnunu magazincilerden saklamak için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmasıydı. Bu haberle beraber uzun süre gündem de kaldı.

Hande Ataizi, sinema ve dizilerdeki başarılı oyunculuklarının yanı sıra pek çok televizyon programının da sunuculuğunu yapmıştır. Tiyatro da yapan Hande Ataizi, Cihan Ünal ile “Özel Hayatlar” tiyatro oyununu oynamıştır.

2012 yılında Benjamin Harvey ile evlenen Hande Ataizi, 2018’de Harvey’le yollarını ayırdı. Harvey’den Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu var. Ataizi bir süredir Dinç Aydoğdu ile beraber.

Hande Ataizi, “Mum Kokulu Kadınlar”, “Kahpe Bizans”, “Melekler Evi”, “Çılgın Dersane” filmlerinde rol almıştır.

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