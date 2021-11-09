Camdaki Kız'da bomba ayrılık haberi! Burcu Biricik’in yerine o isim mi geliyor?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu bu iddialı dizide: Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Merve Polat ve Nihal Menzil karakterlere hayat veriyor.

Dizi, bu ilginin karşılığını da elbette reyting sonuçlarıyla da alıyor. Birçok dizinin fişi çekilirken Camdaki Kız, büyük bir başarı elde etti ve hala daha adından söz ettiriyor.



Fakat bu başarının dışında son günlerde diziyle ilgili ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

BURCU BİRİCİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

MedyaRadar'ın haberine göre; başrol oyuncularından Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı ileri sürüldü. Ayrıca Biricik’in zor günler yaşadığı ve dizide yer alan bazı sahnelerde sıkıntı çektiği iddia edildi.

YERİNE NESLİHAN ATAGÜL GELECEK!

Burcu Biricik’in yerine geçecek isim hakkındaki iddialar ise sosyal medyayı salladı.

Konuşulanlara göre Biricik'in yerine Sefirin Kızı'ndan sağlık sorunları nedeniyle ani bir şekilde ayrılan Neslihan Atagül geçecek.

Söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığını ise zaman gösterecek.

