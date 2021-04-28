Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in aslı mesleğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncu Burcu Biricik son haftalarda Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle damga vurdu.

BURCU BİRİCİK ARKEOLOJİ MEZUNU

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de etkileyen Burcu Biricik, bu kez eski mesleği ile gündeme geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Biricik'in arkeolog olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı. Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bırakan ünlü oyuncu, Van'da 45 gün boyunca kazı çalışmalarına bile katılmış.

