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  4. Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in aslı mesleğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in aslı mesleğini öğrenenler şaşıp kalıyor

28.04.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan rolüyle son haftalarda çok iyi bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Burcu Biricik’in asıl mesleğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in aslı mesleğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncu Burcu Biricik son haftalarda Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle damga vurdu.

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BURCU BİRİCİK ARKEOLOJİ MEZUNU

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de etkileyen Burcu Biricik, bu kez eski mesleği ile gündeme geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Biricik'in arkeolog olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı. Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bırakan ünlü oyuncu, Van'da 45 gün boyunca kazı çalışmalarına bile katılmış.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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