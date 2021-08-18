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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in çiftlik paylaşımına beğeni yağdı

18.08.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, bir çiftlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır" notunu düştü.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in çiftlik paylaşımına beğeni yağdı

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.

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Instagram'ı aktif olarak kullanan Burcu Biricik, çekimler için gittiği bir çiftlikte çekilen karelerini de paylaştı.

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Doğa tutkunluğuyla bilinen güzel oyuncu, tarladan domates toplarken çekilen karesini "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır" notuyla paylaştı.

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Burcu Biricik'in çiftlikte çekilen karelerine kısa sürede 150 binden fazla beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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