Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in çiftlik paylaşımına beğeni yağdı

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Burcu Biricik, çekimler için gittiği bir çiftlikte çekilen karelerini de paylaştı.

Doğa tutkunluğuyla bilinen güzel oyuncu, tarladan domates toplarken çekilen karesini "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır" notuyla paylaştı.

Burcu Biricik'in çiftlikte çekilen karelerine kısa sürede 150 binden fazla beğeni geldi.



