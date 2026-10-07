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Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda

Sezona Ekim ayında başlama kararı alan Yeraltı yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Yeraltı yeni sezonda dikkat çeken oyuncular yer alıyor. İşte Yeraltı'na dair detaylar...

Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda
Nebahat Kübra Akalın

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi yeni sezona 7 Ekim'de başlayacak. Bu akşam ekrana gelecek olan Yeraltı'nın yeni oyuncuları ve yaşanacaklar merak edildi.
Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda 1

YERALTI'NA YENİ OYUNCULAR

Yeraltı'na yeni sezonda başarılı transferler dikkat çekiyor. Diziye İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı.
Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda 2

YERALTI FRAGMANI VE ÖZETİ

Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü gelirken Ceylan artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıyadır. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor olacaktır.

Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda 3

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıkarır. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirir.
Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda 4

Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada “Ada” isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri yaratır.
Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda 5

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başlar. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirir. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da beraberinde getirir.

Yeraltı yeni sezon bu akşam... İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı kadroda 6

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluşur. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştır.

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İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisi
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