Farah Zeynep Abdullah galaya anne ve babasıyla katıldı! Görenler aynı şeyi söyledi: 'Babasının kopyası'

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve kendine has tarzı ile sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah şimdi de yeni filmi Soy'un galasında ortaya çıktı.

Uzun bir aradan sonra beyazperde de izleyicisinin karşısına çıkacak olan Farah Zeynep Abdullah galaya ailesiyle birlikte katıldı.

Anne ve babasıyla samimi pozlar veren Abdullah'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Farah Zeynep Abdullah için sosyal medyada; 'Tıpkı babası', 'Babasının kopyası',

'Babasına çok benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı korku filmi Soy 9 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek.

Geçmişten bugüne uzanan kadim bir lanetin izini süren bir hikâyeyi konu edinen Soy filmi için geri sayım başladı.