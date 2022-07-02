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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kırmızı mayolu plaj pozuyla olay yarattı! "Feride görmesin..."

02.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak mayosuyla plaj pozu veren güzel oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kırmızı mayolu plaj pozuyla olay yarattı! "Feride görmesin..."

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Burcu Biricik, sade ve doğal güzelliğiyle mest etmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle mayolu plaj pozunu sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, adeta göz kamaştırdı. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

MAYOLU PLAJ POZU NEFES KESTİ

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, kırmızı mayosuyla plaj pozu verdi. Düzgün fiziğiyle ve fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, cesur paylaşımıyla adeta olay yarattı.

burcu biricik

Takipçilerinden bazıları Burcu Biricik'in kırmızı mayosuyla verdiği plaj pozu sonrasında "Feride görmesin" yorumunda bulundu.

feride

Feride karakteri Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın tutucu annesi olarak ekranlarda karşımıza çıkıyor.

INSTAGRAM POZLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ MEST EDİYOR

Güzel oyuncu Burcu Biricik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, pozlarıyla olay yaratıyor.

İşte Burcu Biricik'in Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Instagram
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