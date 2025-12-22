Ünlü şarkıcı Zara iğne iğliğe döndü! Tam 20 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kilolar ve değişen görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem sahne tarzı hem de fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, kilo verme sürecine dair paylaştığı açıklamalarla da gündem yaratmaya devam ediyor.

Yaptığı sıkı diyetle tam 20 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı ''Gerçekten 20 kilo verdim. Koruma programına geçtim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde davetler, 'Zara senin için onu yaptık, bunu yaptık' diyen insanlar.

Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma 'Yorulduk, oturalım' formatına geçiyor. Gençlikteki gibi olmadığını anlayıp ilk gençlikteki gibiyim. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim" açıklamasında bulundu.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" dedi.