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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

14.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Selma Ergeç gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, rol arkadaşı Enis Arıkan'la yaşadığı bir anıyı anlatarak duyanları şaşkına çevirdi.

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Nalan karakteriyle magazin gündemini meşgul eden başarılı oyuncu Burcu Biricik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı Enis Arıkan'la yaşadığı 'idrar' diyaloğu, duyanları şaşırttı.

''BURCU İDRARINI YAPMAYA GİTTİ''

Meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'e konuşan Biricik, sette yaşadığı tuvalet anısıyla izleyenleri şaşırttı. Biricik, ''Kamera açısı değişirken 'Tuvalete gidip geliyorum' demiştim. Enis Arıkan sette 'Burcu idrarını yapmaya gitti' diye bağırmış. Hayır, bunu yapamazsın sette anladın mı?'' diyerek kahkahalara boğuldu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitmiş''

1988 yılında Antalya'da doğan Burcu Biricik, 2006 yılında Akdeniz Güzellik Kraliçesi seçildi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji okurken, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan oyuncunun ilk televizyon projesi, 2006 yılında rol aldığı Ümit Milli dizisi oldu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Ardından Maçolar, Ustura Kemal ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alan Biricik, 2013-2014 yılları arasında oynadığı Beni Böyle Sev dizisiyle dikkatleri üzerine topladı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, 8. Gün gibi dizilerde başrolde yer alan güzel oyuncu, Camdaki Kız dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Biricik, 2016 yılından beri Emre Yetkin ile evli.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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