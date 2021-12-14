Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten şaşırtan sözler! ''Burcu idrarını yapmaya gitti''

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Nalan karakteriyle magazin gündemini meşgul eden başarılı oyuncu Burcu Biricik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı Enis Arıkan'la yaşadığı 'idrar' diyaloğu, duyanları şaşırttı.

''BURCU İDRARINI YAPMAYA GİTTİ''

Meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'e konuşan Biricik, sette yaşadığı tuvalet anısıyla izleyenleri şaşırttı. Biricik, ''Kamera açısı değişirken 'Tuvalete gidip geliyorum' demiştim. Enis Arıkan sette 'Burcu idrarını yapmaya gitti' diye bağırmış. Hayır, bunu yapamazsın sette anladın mı?'' diyerek kahkahalara boğuldu.

1988 yılında Antalya'da doğan Burcu Biricik, 2006 yılında Akdeniz Güzellik Kraliçesi seçildi.

Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji okurken, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan oyuncunun ilk televizyon projesi, 2006 yılında rol aldığı Ümit Milli dizisi oldu.

Ardından Maçolar, Ustura Kemal ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alan Biricik, 2013-2014 yılları arasında oynadığı Beni Böyle Sev dizisiyle dikkatleri üzerine topladı.

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, 8. Gün gibi dizilerde başrolde yer alan güzel oyuncu, Camdaki Kız dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Biricik, 2016 yılından beri Emre Yetkin ile evli.



