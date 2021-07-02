Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya Bikinili Paylaşımlarıyla Büyüledi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, bu sezon Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" ve Netflix'te gösterime giren "Fatma" dizileri ile kariyerinin zirvesine çıktı. Bu noktaya çok emek vererek ulaşan ünlü oyuncunun bir yıldıza dönüştüğü dizi ise 2016'nın en sevilen yapımlarından "Hayat Şarkısı" dizisiydi. Hem güzelliği hem yeteneğiyle sektörde en çok tercih edilen oyunculardan birine dönüşen Burcu Biricik, o dizi sayesinde ömürlük dostluklar da edindi. "Hayat Şarkısı" dizisinde ablasını oynayan başarılı oyuncu Ecem Özkaya ile yıllardır bağını koparmadı. Hem Ecem Özkaya'nın dizisi "Gönül Dağı" hem de "Camdaki Kız" sezon arası verince, tatile de birlikte çıktılar.

Sosyal medyayı salladı

"Hayat Şarkısı"nın sevilen ikilisinin tekrar bir arada olması sosyal medyayı salladı. Ayrı ayrı çıktıkları tatilde bir yolunu bulup bir araya gelen Burcu Biricik ve Ecem Özkaya, art arda pek çok fotoğraf paylaştı.

Sıkı dostların yaptığı bikinili paylaşımlar sosyal medyayı yaktı geçti. Takipçileri Burcu Biricik ve Ecem Özkaya'ya bir kez daha hayran kaldı. Sevilen oyuncular birlikte tatil yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

