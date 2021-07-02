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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya Bikinili Paylaşımlarıyla Büyüledi

02.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Burcu Biricik ve Ecem Özkaya, bir dönemin sevilen dizisi "Hayat Şarkısı"ndan beri çok yakın arkadaş. Tatilde bile ayrılamayan ikili, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırdı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya Bikinili Paylaşımlarıyla Büyüledi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, bu sezon Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" ve Netflix'te gösterime giren "Fatma" dizileri ile kariyerinin zirvesine çıktı. Bu noktaya çok emek vererek ulaşan ünlü oyuncunun bir yıldıza dönüştüğü dizi ise 2016'nın en sevilen yapımlarından "Hayat Şarkısı" dizisiydi. Hem güzelliği hem yeteneğiyle sektörde en çok tercih edilen oyunculardan birine dönüşen Burcu Biricik, o dizi sayesinde ömürlük dostluklar da edindi. "Hayat Şarkısı" dizisinde ablasını oynayan başarılı oyuncu Ecem Özkaya ile yıllardır bağını koparmadı. Hem Ecem Özkaya'nın dizisi "Gönül Dağı" hem de "Camdaki Kız" sezon arası verince, tatile de birlikte çıktılar.

Sosyal medyayı salladı

Burcu Biricik Ecem Özkaya

"Hayat Şarkısı"nın sevilen ikilisinin tekrar bir arada olması sosyal medyayı salladı. Ayrı ayrı çıktıkları tatilde bir yolunu bulup bir araya gelen Burcu Biricik ve Ecem Özkaya, art arda pek çok fotoğraf paylaştı.

Burcu Biricik Ecem Özkaya

Sıkı dostların yaptığı bikinili paylaşımlar sosyal medyayı yaktı geçti. Takipçileri Burcu Biricik ve Ecem Özkaya'ya bir kez daha hayran kaldı. Sevilen oyuncular birlikte tatil yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Burcu Biricik Ecem Özkaya
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