Çameli’de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde, uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ve giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için EBA destek noktaları ve tablet yardımı yapıldı.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi işbirliği içerisinde pandemi sürecinde EBA TV üzerinden devam edecek olan eğitim öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz şekilde erişebilmesi adına Çameli genelinde 13 noktada EBA noktaları oluşturdu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tüm öğrencilerin bu hizmetten faydalanmaya davet etti. Evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin yaralanabileceğine değinen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “EBA noktamız okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek. Öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan EBA noktalarında bu temiz ve rahat ortamda eğitimlerine devam edebilecekler” dedi.

“İhtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet desteği”

EBA eğitimine erişim için tespit edilen 80 ihtiyaç sahibi öğrenciye kaymakamlık SYDV tarafından tablet bilgisayar alınacağını belirten Arslan, “İnternet altyapısı yetersiz olan mahallelerimizde Çameli Belediyemiz tarafından ortak internet ağı satın alınarak yeni EBA erişim noktaları belediye, ilçe ve muhtarlarımız tarafından kurulacak. Altyapı nedeniyle internet bağlanması mümkün olmayan mahallelerimizde dileyen ailelerimizin öğrencileri ilçe merkezi veya evine en yakın EBA merkezi bulunan mahalleye muhtarlarımız aracılığı ile taşıyacağız . Ek olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi diğer öğrencilerimize kaymakamlık SYDV tarafından kaynak kitap hediye ediliyor. Alınan tabletlere ihtiyaç olan materyaller Çameli Belediyemiz tarafından temin edilecektir. Tüm EBA erişim noktaları ve öğrenciler öğretmenlerimizden oluşan komisyon marifetiyle düzenli olarak yerinde kontrol edilecektir” diye konuştu

