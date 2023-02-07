Çameli’de vatandaşlar depremzedeler için stokları tüketti

Tüm Türkiye’nin seferber olduğu deprem bölgesi için Çameli’de de vatandaşlar tek yürek oldu. Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arslan önderliğinde toplanan yerlere malzemeleri getiren vatandaşlar, az çok demeden araçları doldurdu.

Marketlerde özellikle bebek maması ve bezi stoklarının tükenmesi ardından Başkan Arslan yaptığı açıklamada; " Çameli hemşehrilerimizin yardımseverliği, duası ve desteği ile hazırladığımız ilk yardım araçımız hızla hazırlıyor bugün deprem bölgesine uğurlayacağız. Allah herkesten binlerce kez razı olsun. Hep birlikte yeni yardımlarımızı ulaştırmaya, kardeşlerimizin acısını paylaşıp yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.

