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Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen opera tiyatrolarından La Scala Tiyatrosu'nun oda orkestrası Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Cameristi Della Scala'ya Wieniawski Keman Yarışması birincilik ödülü sahibi, Adana doğumlu kemancı Veriko Tchumburidze, piyanist Peter Jablonski ve viyolonselci Adrian Brendel eşlik edecek.

Konserde, Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü, op. 62", "Üçlü Konçerto, op. 52 ve "2. Senfoni, op. 36" eserleri icra edilecek.

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