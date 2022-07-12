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Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

12.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyerine uzun bir ara verdikten sonra yeni bir film projesiyle beyazperdeye döneceğini açıklayan ABD’li oyuncu Cameron Diaz, oyuncu olmadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını paylaştı.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

Oyunculuk kariyerine 8 senelik bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanan ünlü Hollywood ikonu Cameron Diaz, hayatını değiştiren o rolü oynamadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti.

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KİLİTLİ BAVULLARLA MADDE TAŞIDI

Diaz, başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı 'The Mask' (1994) filmi ile kariyerinde yükselişe geçmeden önce Paris ve Fas arasında kilitli bavullarda madde taşıdığını paylaştı.

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HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORDU

Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi. Second Life adlı podcast’e konuşan oyuncu, Paris’e taşınmak ve modellik yapmak için para biriktirdiğini ama hiç iş bulamadığını belirtti.

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"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI OLDUM"

Oyuncu, “Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas’a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum” ifadelerini kullandı.
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KIYAFET TAŞDIĞINI SANDI

Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda ‘kıyafetler’ taşıdığı söylendi.

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Cameron Diaz
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