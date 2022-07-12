Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

Oyunculuk kariyerine 8 senelik bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanan ünlü Hollywood ikonu Cameron Diaz, hayatını değiştiren o rolü oynamadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti.
Diaz, başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı 'The Mask' (1994) filmi ile kariyerinde yükselişe geçmeden önce Paris ve Fas arasında kilitli bavullarda madde taşıdığını paylaştı.
Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi. Second Life adlı podcast’e konuşan oyuncu, Paris’e taşınmak ve modellik yapmak için para biriktirdiğini ama hiç iş bulamadığını belirtti.
Oyuncu, “Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas’a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum” ifadelerini kullandı.
Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda ‘kıyafetler’ taşıdığı söylendi.
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