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Cami nasıl yazılır, cami yazımı nasıl olmalıdır? Cami mi camii mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.03.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsim sözcüğü olarak yaygın bir şekilde kullanılan cami kelimesinin kökeni ve doğru yazılışı sıklıkla araştırılır. Çünkü cami sözcüğüne edebi metinlerde, günlük yaşamda okunan haberlerde ya da dini yazılarda sıklıkla rastlanır. Bu sözcüğün yazım kurallarına uygun olarak yazılması içinse cami kelimesinin TDK üzerinden incelenmesi gerekir. Özel adlar kapsamında kullanılırken farklı şekilde yazılabildiği görülen caminin bu durum haricinde nasıl yazıldığıysa çeşitli örnek cümlelerle pekiştirilebilir.

Cami nasıl yazılır, cami yazımı nasıl olmalıdır? Cami mi camii mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yaygın olarak kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışları konusunda karıştırılan bazı hususlar olabilir. Bu kapsamda doğru yazılışı incelenmesi gereken sözcüklerden biri de cami olarak belirtilebilir. Kimi durumlarda camii şeklinde yazıldığı görülen bu sözcüğün TDK tarafından açıklanan doğru yazılışı pek çok kişi tarafından sorgulanır. Dolayısıyla Arapça kökenli olan cami sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu, TDK güncel sözlüğü ve Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alınarak açıklanmalıdır.

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Cami nasıl yazılır?

Türkçede yer alan sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi önem arz eder. Çünkü bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi ile yazılı metinlerde yazım kuralları ihlal edilmemiş olur. Bu kapsamda iki ayrı yazılış şekline rastlanan cami sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu da sıklıkla araştırılır. Temelde yanıt aranan soru ise "Cami mi camii mi?" olarak öne çıkar. Arapça kökenli bir sözcük olan cami, TDK kapsamında iki ayrı anlamı yer alan kelimelerdendir. Dolayısıyla cami doğru yazılışı, bu sözcüğün tanımlarının da belirtildiği TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden incelenebilir.

Cami yazımının doğru şekli TDK kapsamında tek "i" sesi ile olarak belirtilir. Yani bu sözcük yazılırken iki "i" harfi kullanılmamalıdır. Temel anlamında bir isim sözcüğü olarak kullanılan cami sözcüğünün doğru ve yanlış yazılışları aşağıdaki gibi gösterilebilir;

  • Camii (yanlış kullanım)
  • Cami (doğru kullanım)
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Cami TDK kapsamındaki doğru yazılışı nedir?

Arapçadan dilimize geçen ve bir isim sözcüğü olan cami, tek "i" sesi ile yazılır. Bu şekilde yazılması gereken cami sözcüğü; Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer olarak tanımlanır. Ancak cami sözcüğünün camii olarak yazıldığı metinlere rastlanması da olağandır. Dolayısıyla cami sözcüğünün hangi durumlarda camii olarak yazıldığına değinilmesi gerekir.

İsim sözcüğü olarak kullanılan cami ile cümle kurulurken bu kelime bir "i" sesiyle yazılır. Fakat özel isimler kapsamında kimi durumlarda cami sözcüğünün iki "i" sesi ile yazıldığı görülebilir. Bu durum köklü bir geçmişe sahip olan camilerin özel isimleri ile ilişkilidir. Dolayısıyla camilerin isimleri özel ad olarak yazılırken, doğal yapılarının korunması amacıyla bu sözcüğün "camii" şeklinde yazıldığı görülebilir. Diğer bir deyişle özel adlarda "camii" şeklinde yazılan sözcük cami olarak yazılması gereken isim sözcüğünün ek almış halini ifade eder. Cami sözcüğünün söz edilen bu kullanımına verilebilen örnekler ise şu şekildedir:

  • Ayasofya Camii
  • Şadırvanaltı Camii
  • Sultanahmet Camii
  • Çamlıca Camii
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Cami yazımı ile ilgili örnek cümleler

Arapça kökenli olup dilimize geçen cami sözcüğü, cümle içerisinde temel anlamı ile isim olarak kullanılır. Dolayısıyla özel ad olarak yazılmadığı durumlarda cami sözcüğü her zaman tek "i" sesi ile yazılır. Yine bazı camilerin özel isimlerine bakıldığında da bu sözcüğün güncel kullanımı ile yazıldığı görülür. Bu bağlamda cami sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler aşağıdaki gibi belirtilebilir;

  • Cuma namazını kılmak için camiye gidecek olan Ali işe mola verdi.
  • Güncel bilgiler kapsamında Türkiye'de en çok cami bulunan ilin İstanbul olduğu söylenebilir.
  • Derste ibadet temalı bir resim yaptıklarını söyleyen yeğenim, çizdiği camiyi resmederken ilham aldığı eserin meşhur Süleymaniye Camii olduğunu belirtti.
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