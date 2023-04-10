Cami nasıl yazılır, cami yazımı nasıl olmalıdır? Cami mi camii mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yaygın olarak kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışları konusunda karıştırılan bazı hususlar olabilir. Bu kapsamda doğru yazılışı incelenmesi gereken sözcüklerden biri de cami olarak belirtilebilir. Kimi durumlarda camii şeklinde yazıldığı görülen bu sözcüğün TDK tarafından açıklanan doğru yazılışı pek çok kişi tarafından sorgulanır. Dolayısıyla Arapça kökenli olan cami sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu, TDK güncel sözlüğü ve Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alınarak açıklanmalıdır.

Cami nasıl yazılır?

Türkçede yer alan sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi önem arz eder. Çünkü bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi ile yazılı metinlerde yazım kuralları ihlal edilmemiş olur. Bu kapsamda iki ayrı yazılış şekline rastlanan cami sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu da sıklıkla araştırılır. Temelde yanıt aranan soru ise "Cami mi camii mi?" olarak öne çıkar. Arapça kökenli bir sözcük olan cami, TDK kapsamında iki ayrı anlamı yer alan kelimelerdendir. Dolayısıyla cami doğru yazılışı, bu sözcüğün tanımlarının da belirtildiği TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden incelenebilir.

Cami yazımının doğru şekli TDK kapsamında tek "i" sesi ile olarak belirtilir. Yani bu sözcük yazılırken iki "i" harfi kullanılmamalıdır. Temel anlamında bir isim sözcüğü olarak kullanılan cami sözcüğünün doğru ve yanlış yazılışları aşağıdaki gibi gösterilebilir;

Camii (yanlış kullanım)

Cami (doğru kullanım)

Cami TDK kapsamındaki doğru yazılışı nedir?

Arapçadan dilimize geçen ve bir isim sözcüğü olan cami, tek "i" sesi ile yazılır. Bu şekilde yazılması gereken cami sözcüğü; Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer olarak tanımlanır. Ancak cami sözcüğünün camii olarak yazıldığı metinlere rastlanması da olağandır. Dolayısıyla cami sözcüğünün hangi durumlarda camii olarak yazıldığına değinilmesi gerekir.

İsim sözcüğü olarak kullanılan cami ile cümle kurulurken bu kelime bir "i" sesiyle yazılır. Fakat özel isimler kapsamında kimi durumlarda cami sözcüğünün iki "i" sesi ile yazıldığı görülebilir. Bu durum köklü bir geçmişe sahip olan camilerin özel isimleri ile ilişkilidir. Dolayısıyla camilerin isimleri özel ad olarak yazılırken, doğal yapılarının korunması amacıyla bu sözcüğün "camii" şeklinde yazıldığı görülebilir. Diğer bir deyişle özel adlarda "camii" şeklinde yazılan sözcük cami olarak yazılması gereken isim sözcüğünün ek almış halini ifade eder. Cami sözcüğünün söz edilen bu kullanımına verilebilen örnekler ise şu şekildedir:

Ayasofya Camii

Şadırvanaltı Camii

Sultanahmet Camii

Çamlıca Camii

Cami yazımı ile ilgili örnek cümleler

Arapça kökenli olup dilimize geçen cami sözcüğü, cümle içerisinde temel anlamı ile isim olarak kullanılır. Dolayısıyla özel ad olarak yazılmadığı durumlarda cami sözcüğü her zaman tek "i" sesi ile yazılır. Yine bazı camilerin özel isimlerine bakıldığında da bu sözcüğün güncel kullanımı ile yazıldığı görülür. Bu bağlamda cami sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler aşağıdaki gibi belirtilebilir;