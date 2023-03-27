Entelektüel nasıl yazılır? Entelektüel mi entellektüel mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili gelişimi boyunca yaşanan tarihsel olaylar bakımından pek çok farklı nedene bağlı olarak diğer kültürlerle etkileşime girmiştir. Gerek Ana Türkçe döneminde gerekse Türkiye Türkçesi döneminde farklı dillerle olan etkileşimler sürmüştür, sürmeye de devam edecektir. Kimi kültürlerle olan etkileşimler coğrafi yakınlıkla ilgili olsa da kimi kültürlerle etkileşimler daha dolaylı yollardan olmuştur. Batı kültür ve dilleriyle etkileşimler de dolaylı yollardan gerçekleşmiştir. Genellikle edebiyat üzerinden ilerleyen bu etkileşimler zamanla dile de adapte olmuştur.

Entelektüel nasıl yazılır?

Entelektüel kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Türkiye Türkçesi döneminde dilimize geçen entelektüel kelimesi Fransızca “intellectuel” kelimesinden alıntıdır. Fransızca kökenli olan bu kelime “akla ilişkin, aydın, kültürlü kişi” anlamına gelmiştir. Entelektüel kelimesi de Fransızcaya Latince’den geçmiştir. Entelektüel yazımı sıklıkla karıştırılan bir kelimedir. Gerek alıntı bir kelime olması gerekse yapısında değişimler yaşaması insanların aklında entelektüel mi entellektüel mi ikilemi yaratır.

Entelektüel TDK sözlüğü kapsamında “aydın” ve “fikir sorunlarıyla ilgili” anlamlarını karşılayan, sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Entelektüel yazımı için kafa karıştırıcı olan nokta tel /l/ sesi mi yoksa çift /l/ sesi mi olduğudur. Entelektüel yazımı ilk zamanlarda çift /l/ sesiyle “entellektüel" şeklinde yazılmaktaydı. Ancak bu yazım söyleyişte ve yazımda zorlayıcılık oluşturuyordu. Günümüzde ise entelektüel doğru yazılışı “entelektüel” şeklinde tek /l/ sesiyledir.

Entelektüel doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türkçede alıntı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılan ve hataya düşülen konulardan birisidir. Alıntılanan kelimeler her ne kadar büyük bir çoğunlukla Türkçeleştirilerek Türkçenin yapısına uygun bir şekilde dilimize yerleşmiş olsa da bu konuda istisnalar olabilir. Örneğin Türkçede hece başında çift ünsüz grubunun olmaması bir kuralken bu kural alıntı kelimelerde işlemeyebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı alıntı kelimelerin yazımı konusunda hataya düşülebilir. Alıntı kelimelerin yazımı konusunda en doğru kaynak Türk Dil Kurumudur. Fransızcadan alıntılanan entelektüel yazımı tek /l/ sesiyledir. Bu bağlamda entelektüel doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: